Με γκολ του Φαντέρα η Σασουόλο επικράτησε στην Εμίλια-Ρομάνα την Κρεμονέζε (1-0), σε ένα ματς που πραγματοποίησε την επιστροφή του ο Ντομένικο Μπεράρντι.

Λίγο πριν βγει ο Ιανουάριος, οι Neroverdi πέτυχαν την πρώτη τους νίκη από τις 6 Δεκεμβρίου και ανέβηκαν στη μέση του πίνακα προσπερνώντας την αντίπαλό τους. Μόλις στο 3’ σημειώθηκε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, όταν ο Λοριεντέ έκανε το σουτ, ο Αουντέρο απέκρουσε και ο Φαντέρα αντέδρασε πιο γρήγορα απ’ όλους για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 που έμελλε να διατηρηθεί μέχρι το φινάλε υπέρ της ομάδας του Φάμπιο Γκρόσο. Ο legend του club, Ντομένικο Μπεράρντι, μπήκε αλλαγή στο 59’ παίζοντας και πάλι μετά τα τέλη Νοεμβρίου.