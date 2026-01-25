Άρης: Ενδεκάδα με Μισεουί και Χόνγκλα απέναντι στον Λεβαδειακό

Η ενδεκάδα του Άρη απέναντι στον Λεβαδειακό για την 18η στροφή της Stoiximan Superleague

Οι επίλεκτοι του Μανόλο Χιμένεθ για την σημερινή αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό.

Ο Ισπανός τεχνικός επιλέγει τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια, με τετράδα, μπροστά του, από τους Φαντικά - Τεχέρο και Φαμπιάνο - Σούντμπεργκ. Στο κέντρο ο Χόνγκλα θα ξεκινήσει βασικός στο "6", με Μόντσου και Ράσιτς μπροστά του.

Στα "φτερά" ο Μισεουί και ο Πέρεθ θα αναλάβουν την δημιουργία για τον Λορέν Μορόν, που θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά:

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντικά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Χόνγκλα, Ράσιτς, Μόντσου, Μισεουί, Πέρεθ, Μορόν