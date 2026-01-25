Επιστροφή στις νίκες με γκολάρα για την Κ15 του Παναθηναϊκού

Με ένα υπέροχο γκολ του Πετρίδη, η Κ15 του Παναθηναϊκού νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Το «Τριφύλλι» ήταν η ομάδα που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο ημίχρονο, δίχως όμως να καταφέρει να βρει τον τρόπο να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα και να ανοίξει το σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «πράσινοι» πίεσαν ακόμα περισσότερο και στο 62’ κατάφεραν να βρουν τελικά το γκολ που έψαχναν, με ένα φαλτσαριστό σουτ του Πετρίδη που κατέληξε στο «παραθυράκι» της εστίας.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός διατήρησε με άνεση το προβάδισμά του και είχε κάποιες ακόμα ευκαιρίες να «κλειδώσει» τη νίκη, με το 1-0 να διατηρείται μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Παναθηναϊκός: Κουφόπουλος, Ψοφάκης, Βελούδης, Ουγκουρεάνου, Ξυγκόρος, Κασίμος, Δήμος, Μωυσιάδης (75' Αμπάζι), Πετρίδης (72' Σκρέτας), Δημητρακόπουλος (66' Χρυσανθόπουλος), Κρασανάκης.

Ατρόμητος: Μουστάκης, Φαμέλης, Αλουσάνι, Κίτσιος, Ιωαννίδης, Γκάβα, Τσιναριώτης, Ανδρέου, Λαζαρίδης, Παπαχρήστου, Φάσκο.