Νίκησε με ανατροπή τον Αστέρα η Κ15 της ΑΕΚ

Στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ15) της Super League η Κ15 της ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Αστέρα στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.



Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 8' με τον Νάτσιο, όμως η ΑΕΚ αντέδρασε και ανέτρεψε την κατάσταση μέσα σε δύο λεπτά. Στο 24' ο Κορμανός μετά από σέντρα του Δημητρούλα και λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα έκανε το 1-1 και στο 26' έγινε το 2-1 με τον ίδιο σκόρερ, μετά από εκτέλεση φάουλ του Κουργιαντάκη.



Ο Αστέρας προσπάθησε να ισοφαρίσει και στο 68' είχε δοκάρι με τον Φερεντίνο, όμως και η ΑΕΚ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη στο 72', όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων, Κατωπόδης, απέκρουσε δύσκολα το σουτ του Τσαχουρίδη μετά από την πάσα του Ανδρικόπουλου. Στο 80+2' ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Ιορδανόπουλος, κράτησε το 2-1 με δύσκολη επέμβαση.



ΑΕΚ (Μιχάλης Παυλής): Ιορδανόπουλος, Κανιός, Νίκου, Μυλωνάς, Γιάτσας, Κωνσταντινίδης, Κουργιαντάκης (60' Παμφίλης) Δημητρούλας (53' Τσαντόπουλος) Παρασκευαϊδης (60' Ανδρικόπουλος) Λιάκος (41' Τσαχουρίδης) Κορμανός (80+1' Γκουντάρας).