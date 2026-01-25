ΠΑΟΚ: Προετοιμασία για Λυών στον Δικέφαλο με μοναδικό απόντα Ιβανούσετς

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Λυόν χωρίς τον Λούκα Ιβανούσετς που παραμένει εκτός.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε το στόχο του κόντρα στη Μπέτις, πήρε τη νίκη που του εξασφάλισε την παρουσία του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και πλέον ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Γαλλία για να παλέψει με τη Λυών και να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες του αναλογούν για μια θέση οκτάδα.

Η προπόνηση της Κυριακής (25.01) ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε οικογενειακό δίτερμα.

Ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία και έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Τη Δευτέρα (26.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.