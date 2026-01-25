AS: Η Λίβερπουλ έχει ήδη κάνει κρούση στον Τσάμπι Αλόνσο

Η Λίβερπουλ προσπαθεί να διαχειριστεί την ολοένα αυξανόμενη πίεση μετά τη νέα απώλεια βαθμών, με την AS να αποκαλύπτει ότι ο σύλλογος έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Τσάμπι Αλόνσο ενόψει πιθανών εξελίξεων στον πάγκο.

Οι «κόκκινοι» γνώρισαν ακόμη μία οδυνηρή ήττα, αυτή τη φορά από τη Μπόρνμουθ με 3-2, δεχόμενοι το καθοριστικό γκολ στο 95ο λεπτό—την τρίτη φορά φέτος που χάνουν βαθμούς στις καθυστερήσεις.

Η βαθμολογική τους θέση έχει επιβαρυνθεί, καθώς βρίσκονται τέταρτοι, επτά βαθμούς πίσω από την τρίτη Άστον Βίλα που έχει και παιχνίδι λιγότερο. Παράλληλα, τέσσερις ομάδες που ακολουθούν μπορούν να τους περάσουν αν κερδίσουν στους αγώνες της Κυριακής.

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται πλέον υπό ασφυκτική πίεση και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Λίβερπουλ έχει ήδη κάνει τις πρώτες κινήσεις για την «επόμενη μέρα». Η AS αναφέρει ότι άνθρωποι του συλλόγου επικοινώνησαν με τον Τσάμπι Αλόνσο —που πρόσφατα έμεινε ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης— και πως η συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών ήταν θετική, δημιουργώντας αισιοδοξία εντός συλλόγου.

Παρότι ο Σλοτ αναμένεται να παραμείνει στην άκρη του πάγκου έως το τέλος της σεζόν, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο εφόσον τα αρνητικά αποτελέσματα συνεχιστούν.