Στρακόσα: «Ευτυχώς είχα οπτικό πεδίο στη φάση που απέκρουσα - Σχεδόν απαράδεκτη η εικόνα μας στην επανάληψη» (vid)

Για την μεγάλη του επέμβαση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με την οποία έσωσε την ΑΕΚ και την συνολική εικόνα της ομάδας του στην Τρίπολη μίλησε ο Θωμάς Στρακόσα.

Αναλυτικά όσα είπε στην μικτή ζώνη ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ της ΑΕΚ:

Για τη νίκη αλλά όχι με πειστικό τρόπο: «Είναι σημαντικό μετά από μία κακή εμφάνιση να κερδίζουμε. Κάτι που δεν το είχαμε παλιά. Αλλά πρέπει να μας κάνει εντύπωση η κακή εμφάνιση γιατί πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν σχεδόν απαράδεκτοι. Δεν ήταν εικόνα μας αυτή που έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Δόξα τω Θεό καταφέραμε και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, έχουμε χάσει αρκετές ευκαιρίες και πρέπει να είμαστε έξυπνοι στο να ξέρουμε ότι υπάρχουν και ομάδες που θα μας πιέσουν καλά. Θα δυσκολευτούμε αλλά το σημαντικό είναι να παίρνουμε νίκες».

Για το γκολ του Γιόβιτς και την εντυπωσιακή επέμβασή του στην κεφαλιά του Κετού: «Ευτυχώς βάλαμε ένα ωραίο γκολ με τον Λούκα και μπόρεσα κι εγώ να βοηθήσω λίγο την ομάδα μου στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω αμυνθήκαμε πολύ καλά ενώ στο δεύτερο δεν επιτεθήκαμε τόσο καλά. Οπότε κρατάμε το αμυντικό κομμάτι, αλλά το επιθετικό πρέπει να μας κάνει ένα καμπανάκι. Ευτυχώς είχα οπτικό πεδίο στη φάση που απέκρουσα γιατί αλλιώς δεν θα έφτανα, δεν θα την έβλεπα».