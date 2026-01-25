Κάμτσης: «Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι στον Άρη!»

Ο Χρήστος Κάμτσης, ο οποίος πέρασε πρόσφατα το κατώφλι της πρώτης ομάδας του Άρη, εξομολογήθηκε στη NOVA τα συναισθήματά του, μίλησε για τον ρόλο που έπαιξε ο Μανόλο Χιμένεθ γι' αυτό, αλλά και για τη συμβίωσή του με τα ινδάλματά του

Ο Χρήστος Κάμτσης ζει το όνειρό του! Για τον 18χρονο κεντρικό αμυντικό της Κ19 του Άρη, ο οποίος δεν έκλεισε ούτε μήνα ακόμη που πέρασε την πόρτα της πρώτης ομάδας του συλλόγου, δεν άλλαξε απλώς η ζωή του.

Βιώνει καταστάσεις πρωτόγνωρες, που τις ονειρευόταν από μικρό παιδί. Μιλώντας στη NOVA, εξομολογήθηκε τα συναισθήματά του, τόνισε τον ρόλο που έπαιξε ο Μανόλο Χιμένεθ για να κάνει το άλμα και περιέγραψε πώς είναι η συνύπαρξή του με παίκτες, που μέχρι πρότινος αποτελούσαν ινδάλματά του.

Αρχικά, ερωτώμενος πώς είναι η καινούργια του ζωή, ως επαγγελματίας, απάντησε: “Δεν έχει μεγάλες διαφορές για μένα! Προπονούμαι κάθε μέρα πολύ έντονα. Ο ρυθμός της προπόνησης είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμένα. Το κλίμα είναι πολύ καλό στην ομάδα και με έχουν βοηθήσει αρκετά οι συμπαίκτες μου για να προσαρμοστώ πλήρως”.

Στην ερώτηση πώς τον υποδέχτηκαν οι συμπαίκτες του που αγωνίζονται στην ίδια θέση, αυτή του κεντρικού αμυντικού, όπως ο Φαμπιάνο, ο Σούντμπεργκ, ο Ρόουζ και ο Άλβαρο, είπε: “Είναι πολύ έμπειροι ποδοσφαιριστές όλοι. Με έχουν βοηθήσει πολύ και τακτικά και με τις συμβουλές τους μέσα στο γήπεδο. Με έχουν από κοντά, λες και είμαι δικό τους παιδί! Με έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή”.

Ειδικότερα για τον Φαμπιάνο, που είναι αρχηγός της ομάδας, τόνισε:“Αυτός ένα παραπάνω! Είναι και πιο μεγάλος στην ηλικία και πραγματικά με έχει σαν δικό του παιδί!”

Ο Κάμτσης ρωτήθηκε πώς είναι να τελεί υπό τις οδηγίες του Μανόλο Χιμένεθ. Με την απάντησή του έδειξε τον σεβασμό του προς τον Ισπανό προπονητή: “Είμαι χαρούμενος που είμαι προσωπική επιλογή ενός τόσο μεγάλου προπονητή. Αυτός πίεσε τα πράγματα για να βρίσκομαι στην πρώτη ομάδα. Δούλεψα πολύ, με πίστη στο πλάνο του και βρίσκομαι εδώ σήμερα”.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η απάντησή του, όταν η συζήτηση πήγε στο πόση αγωνία έχει, για να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής: “Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ να παίξω μπροστά σε πολύ κόσμο!”

Κι όσο για το πώς περιμένει ότι θα είναι αυτή η στιγμή, το πρόσωπό του φώτισε: “Σίγουρα θα είναι μία από τις καλύτερες της ζωής μου! Περιμένω πώς και πώς να μου δώσει την ευκαιρία ο προπονητής!”

Του ζητήσαμε να περιγράψει την εμπειρία του πώς βιώνει τις προπονήσεις, αντιμετωπίζοντας στα οικογενειακά διπλά παίκτες με μεγάλη εμπειρία, κάποιοι από τους οποίους προέρχονται από μεγάλα πρωταθλήματα. Σημείωσε: “Είναι κάτι που με έχει εξελίξει πολύ. Το να κάνεις προπόνηση με παίκτες που έχουν παίξει στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο μόνο καλύτερο σε κάνει! Πραγματικά, είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα”.

Και πιο συγκεκριμένα για τις μονομαχίες, λόγω της θέσης του, με τον Λορέν Μορόν, τόνισε με (καλώς εννοούμενη) αυτοπεποίθηση: “Είναι πάρα πολλές στις προπονήσεις! Δόξα τω θεώ, πιστεύω ότι ανταποκρίνομαι καλά”.

Ερωτώμενος πώς βλέπει πλέον την πρώτη ομάδα ζώντας την από μέσα, στάθηκε στα εξής, βάζοντας στη συζήτηση και τον σημερινό (25/1) αγώνα με τον Λεβαδειακό: “Δουλεύουμε σκληρά στις προπονήσεις. Πιστεύουμε στο πλάνο του προπονητή και είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα της Κυριακής, με τον Λεβαδειακό, που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν πολύ καλή επιθετική γραμμή. Δεν έχουμε, όμως, να φοβηθούμε κάτι”.