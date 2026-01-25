«Ενδιαφέρεται για τον Ρουμπέρτο της Ρίβερ ο Ολυμπιακός»

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Αγκουστίν Ρουμπέρτο της Ρίβερ Πλέιτ.

Στραμμένο το βλέμμα στην αγορά της Αργεντινής έχει μόνιμα ο Ολυμπιακός ψάχνοντας για παίκτες-ευκαιρίες. Σύμφωνα με σενάριο από την Τουρκία, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν, όπως και αρκετές ακόμη ομάδες, την περίπτωση του Αγκουστίν Ρουμπέρτο της Ρίβερ Πλέιτ.

Σε ανάρτησή του ο Τούρκος δημοσιογράφος Εμρέ Κονούρ συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον 20χρονο επιθετικό, που θεωρείται ένα μεγάλο ταλέντο στην Αργεντινή. Τον παίκτη κοιτούν οι Λάτσιο, Μπενφίκα, Φέγενορντ και Μίντιλαντ.

Ο Αγκουστίν Ρουμπέρτο έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβρη του 2027 και μέχρι τώρα μετρά δύο γκολ σε 17 αγώνες με την πρώτη ομάδα της Ρίβερ και 18 τέρματα σε 30 ματς με τη δεύτερη ομάδα.

Ακόμα, είναι διεθνής τόσο με την Κ17 όσο και με την Κ20 της Αργεντινής, όπου με την πρώτη πέτυχε 25 τέρματα σε 32 παιχνίδια (πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ Κ17 το 2023), ενώ με τη δεύτερη έχει τέσσερα γκολ σε 10 ματς.

