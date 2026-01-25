Η λερναία ύδρα του παράνομου στοιχήματος

Δύο υπουργοί Δικαιοσύνης, ο νυν Γιώργος Φλωρίδης και ο πρώην Σταύρος Κοντονής, συμφώνησαν στην ιδιαιτερότητα της έρευνας για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματίσουν: Καθυστερεί διότι πρόκειται για λερναία ύδρα. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Από τον Απρίλιο του 2022 οι δικαστικές αρχές προσπαθούν να εξιχνιάσουν μια υπόθεση που άνοιξε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά έξι χώρες. Η Ελλάδα φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο βάρος, καθώς υπάρχουν ήδη 183 κατηγορούμενοι και βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο της ανάκρισης.

Στις δημόσιες αναφορές τους οι δύο υπουργοί εξήγησαν (και με τη νομική τους ιδιότητα) ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη δικογραφία έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός πως κάθε φορά που οι διωκτικές αρχές ανακάλυπταν την εμπλοκή ενός προσώπου, εμφανίζονταν τουλάχιστον άλλα δέκα φυσικά πρόσωπα! Το ένα φέρνει το άλλο. Η παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μεταξύ μπουκ οδήγησε σε ποδοσφαιρικούς παράγοντες, σε ποδοσφαιριστές, σε προπονητές και διαιτητές. Μια πραγματική αλυσίδα.

Στις υπόλοιπες πέντε χώρες η ανακριτική διαδικασία ήταν πολύ πιο σύντομη γιατί αποδείχτηκε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονταν με το κέντρο του στοιχηματικού κυκλώματος που ήταν η Ελλάδα. Για παράδειγμα στην Αυστρία ήδη καταδικάστηκαν δύο άτομα και στη Σλοβενία ασκήθηκε πλήθος ποινικών διώξεων.

Είναι η πρώτη φορά που τα στοιχεία της έρευνας περιέχουν αδιάσειστα οικονομικά στοιχεία. Η Αρχή Ξεπλύματος ανακάλυψε εμβάσματα που εστάλησαν σε στοιχηματικούς λογαριασμούς από το Ντουμπάι μέχρι την Αθήνα. Μάλιστα οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι πόνταραν σε ελληνικά ματς.

Η αρχική έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας συνέλεξε στοιχεία από κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ικανά να δημιουργήσουν ένα «δεμένο» κατηγορητήριο. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αποκρυπτογράφησε διαδικτυακά μηνύματα, ακόμη και αυτά που είχαν σβηστεί. Η ανάκτηση τέτοιων μηνυμάτων δημιούργησε νέο γύρο κατηγορουμένων.

Η 13η Ανακρίτρια Αθηνών έχει στα χέρια της ένα πλούσιο υλικό που όμοιό του δεν υπήρξε ούτε στο Koriopolis ούτε στην εγκληματική οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που η δικαιοσύνη διαθέτει αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία.

Παρόλα αυτά το δικαιακό σύστημα στη χώρα δεν αντιμετωπίζει μόνο τη διαδικασία της λερναίας ύδρας, αλλά και τις παθογένειές του. Οι ανακριτές αλλάζουν, μέχρι να ενημερωθεί ο επόμενος από τον προηγούμενο απαιτείται χρόνος και δυστυχώς η όποια επιτάχυνση των ρυθμών της δικαιοσύνης μένει στις καλένδες.

