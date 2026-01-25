Ο ΜVP Δουβίκας: «Περίμενα τη στιγμή μου – Aυτό που ζούμε με την Κόμο είναι απίστευτο»

Η Κόμο συνεχίζει ασταμάτητη την εντυπωσιακή της πορεία στη Serie A, συντρίβοντας τη Τορίνο με 6-0 και δείχνοντας πως η εξαιρετική της κατάσταση μόνο τυχαία δεν είναι. Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα τρία από τα έξι γκολ της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας.

Ο 26χρονος διεθνής φορ άνοιξε νωρίς το σκορ, στο 8ο λεπτό, τελειώνοντας άψογα την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Κόμο. Στο 58’ κέρδισε το πέναλτι που έκανε το 3-0, ενώ στο 66’ πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αποτελεσματικότητά του στην περιοχή.

Μετά το τέλος του αγώνα αναδείχθηκε MVP, ενώ πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ της Serie A με οκτώ τέρματα, πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ.

Μιλώντας μετά τη μεγάλη νίκη, ο Δουβίκας στάθηκε στη συνολική δουλειά που γίνεται στην Κόμο και στη σταδιακή πρόοδο της ομάδας:

«Αυτό που πετυχαίνουμε είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εργαζόμαστε σωστά, βελτιωνόμαστε συνεχώς και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια νοοτροπία».

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Έλληνας επιθετικός τόνισε την υπομονή που έδειξε μέχρι να έρθει η στιγμή του:

«Περίμενα την ευκαιρία μου και προσπάθησα να δίνω πάντα ό,τι καλύτερο μπορώ. Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να βοηθήσω την ομάδα».

Όσο για το ενδεχόμενο συμμετοχής στο Champions League, παρέμεινε προσγειωμένος:

«Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτό είναι το σημαντικό. Φυσικά υπάρχουν μεγαλύτερα όνειρα, αλλά προτεραιότητά μας είναι να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και να συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε».