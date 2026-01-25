Μάχη για την τετράδα

Η τελευταία αγωνιστική στην κανονική διάρκεια του Β’ ομίλου της Super League 2 διεξάγεται σήμερα στις 15:00.

Η τετράδα των πλέι οφ στον Β’ όμιλο της Super League 2 θα κλείσει σήμερα, που διεξάγεται η 18η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Η Ελλάς Σύρου υποδέχεται στην Ηλιούπολη αντί για την Ερμούπολη, την πρωτοπόρο Καλαμάτα σε ένα ματς σημαντικό για τους γηπεδούχους. Οι Συριανοί χρειάζονται το «τρίποντο», για να διεκδικήσουν την 4η θέση που οδηγεί στα πλέι οφ.

Τον ίδιο στόχο έχει και η Athens Kallithea, η οποία αντιμετωπίζει εντός έδρας την Ηλιούπολη. Ο Ολυμπιακός Β’ κοντράρεται το Αιγάλεω, ενώ ο δεύτερος της βαθμολογίας, Πανιώνιος θα υποδεχθεί τα Χανιά, με στόχο μόνο τη νίκη ελπίζοντας σε γκέλα της «Μαύρης Θύελλας», έτσι ώστε να μειώσει την απόσταση από την πρωτοπόρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

Α’ Όμιλος

ΠΑΣ Γιάννινα – Ηρακλής 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Μακεδονικός – Νίκη Βόλου 0-1

Καβάλα – Αστέρας Aktor B 1-1

ΠΑΟΚ Β’ – Καμπανιακός 4-1

Β’ Όμιλος

Κυριακή 25/1

15:00 Ελλάς Σύρου - Καλαμάτα SPORTAL.GR

15:00 Πανιώνιος - Χανιά ACTION 24- ATHLETIKO.GR

15:00 Athens Kallithea - Ηλιούπολη SPORTAL.GR

15:00 Ολυμπιακός Β - Αιγάλεω MEGA NEWS

15:00 Μαρκό - Παναργειακός SPORTAL.GR

