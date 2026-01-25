Συγκίνησε ο Αλμέιδα, αφιερώνοντας τη νίκη της Σεβίλλης σε αδικοχαμένο φίλαθλό της

Ο Ματίας Αλμέιδα αφιέρωσε τη νίκη της Σεβίλλης στη μνήμη αδικοχαμένου φιλάθλου.

Μετά το 2-1 της Σεβίλλης απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ματίας Αλμέιδα επέλεξε να τιμήσει έναν άνθρωπο της ομάδας που χάθηκε πρόωρα. Ο Αργεντινός τεχνικός, άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ, αφιέρωσε τον θρίαμβο στον 28χρονο Φερνάντο Ουέρτα Χιμένεθ, οδηγό τρένου που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα κοντά στη Βαρκελώνη μέσα στην εβδομάδα.

Ο Αλμέιδα σήκωσε στον αγωνιστικό χώρο μια φανέλα με το όνομα του εκλιπόντος, τονίζοντας ότι η ομάδα είναι στο πλευρό της οικογένειάς του. Όπως είπε, είχε μιλήσει με τη μητέρα του και της εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά του, καθώς και τη στήριξη όλων στη δύσκολη αυτή στιγμή.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας των φιλάθλων της Σεβίλλης, χαρακτηρίζοντας την υποστήριξή τους καθοριστική, ειδικά για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και όσους έχουν περάσει δύσκολες περιόδους. Όπως σημείωσε, το κοινό ήταν συγκλονιστικό και η ενότητα που δημιουργείται μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ακόμη κι όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά.