«Προτάθηκε σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ο Σλάγκερ»

Την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό εμπλέκει ο Εκρέμ Κονούρ με την περίπτωση του Ξάβερ Σλάγκερ.

Παίκτη στη μεσαία γραμμή αναζητούν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο και φαίνεται πως στα υπόψη τους τέθηκε και η περίπτωση του Ξάβερ Σλάγκερ της Λειψίας. Ο 28χρονος χαφ φέρεται να προτάθηκε στις δύο ελληνικές ομάδες, όπως αναφέρει ο Εκρέμ Κονούρ.

Ωστόσο, ο Τούρκος δημοσιογράφος τονίζει πως δεν είναι εύκολη περίπτωση για τις αθηναϊκές ομάδες, λόγω του υψηλού κόστους της μεταγραφής και το ιστορικό τραυματισμών του Αυστριακού.

Ο Σλάγκερ αποτελεί μια επιλογή υψηλού επιπέδου αλλά και υψηλού ρίσκου, με τη χρηματιστηριακή αξία να υπολογίζεται στα 10 εκατ. ευρώ. Το γεγονός ότι το συμβόλαιό του εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι έχει ανοίξει ένα «παράθυρο» ευκαιρίας για τις ελληνικές ομάδες αλλά και για τις Ρόμα και Γιουβέντους, οι οποίες εξετάζουν επίσης την περίπτωσή του.

Ο Αυστριακός χαφ καθιερώθηκε στη Σάλτσμπουργκ, συνέχισε την καριέρα του στη Βόλφσμπουργκ και τον Ιούνιο του 2022 η Λειψία τον απέκτησε αντί 12 εκατ. ευρώ. Μέχρι την περασμένη σεζόν είχε κομβικό ρόλο στην ομάδα, πανηγυρίζοντας Κύπελλο Γερμανίας και Σούπερ Καπ, ενώ φέτος μετρά 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 στο Κύπελλο, με δύο γκολ.