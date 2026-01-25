Χόνγκλα: «Υψηλής ποιότητας ομάδα ο Άρης, μπορούμε να πάμε ψηλά»

Ο νεοφερμένος στον Άρη Μάρτιν Χόνγκλα, στις δηλώσεις του στη NOVA, τόνισε ότι η νέα του ομάδα διαθέτει μεγάλες αγωνιστικές δυνατότητες και τη θέληση του ίδιου να τη βοηθήσει να έχει καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα.

Στις δηλώσεις που έκανε στη NOVA, εν όψει του σημερινού (25/1) εντός έδρας αγώνα των “κίτρινων” με τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της SL, ο Καμερουνέζος μέσος τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή που ενσωματώθηκε στο κλαμπ, διαπίστωσε ότι το έμψυχο δυναμικό είναι υψηλής ποιότητας, οπότε, και με τη συνδρομή τη δική του, μπορεί να έχει πολύ καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα.

Αρχικά, ερωτώμενος πώς είναι οι πρώτες του μέρες στον Άρη, απάντησε:“Είμαι ευτυχισμένος, που βρίσκομαι στην καινούργια μου ομάδα! Από την πρώτη στιγμή, που έφτασα στην καινούργια μου ομάδα όλοι μού έχουν φερθεί εξαιρετικά! Μέσα στα αποδυτήρια, οι καινούργιοι μου συμπαίκτες, αλλά και ο προπονητής, με έκαναν να αισθανθώ πολύ όμορφα”.

Σχετικά με το γεγονός ότι στη νέα του ομάδα βρήκε έντονο το ισπανικό στοιχείο, που το ξέρει καλά, λόγω της μεγάλης εμπειρίας του από ισπανικές ομάδες, σχολίασε: “Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί ισπανόφωνοι παίκτες, αλλά και το ότι μέσα στα αποδυτήρια μιλάμε, εκτός των ισπανικών, και αγγλικά και γαλλικά, που είναι γλώσσες που τις γνωρίζω, μου έχουν δώσει περισσότερη άνεση να επικοινωνώ με τους συμπαίκτες μου”.

Ερωτώμενος για το αγωνιστικό του προφίλ είπε: “Είμαι ένας παίκτης, που μου αρέσει η σκληρή δουλειά. Αυτό έχω κάνει σε όσες ομάδες ήμουν. Θέλω να ενσωματωθώ στο ποδοσφαιρικό ύφος της ομάδας το δυνατόν γρηγορότερα. Μου αρέσει να βάζω τα δικά μου στοιχεία στον τρόπο παιχνιδιού. Θέλω να προσδώσω την αγωνιστική εμπειρία μου, αλλά και τη δύναμη”.

Όσο για τις πρώτες του εντυπώσεις από τη νέα του ομάδα, σε ό,τι αφορά στις αγωνιστικές της δυνατότητες, τόνισε: “Είμαστε μια ομάδα, που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουμε έναν προπονητή υψηλής ποιότητας, ο οποίος ξέρει καλά το ποδόσφαιρο. Επίσης, η ομάδα διαθέτει ένα σύνολο παικτών, που βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, με υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης. Επομένως, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να πάει η ομάδα ψηλά. Κι εγώ και οι συμπαίκτες μου θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να γίνει αυτό”.

Ο Χόνγκλα ρωτήθηκε για τον σημερινό αγώνα του Άρη με τον Λεβαδειακό, πώς προσεγγίζει η νέα του ομάδα αυτή την αναμέτρηση. Εστίασε στα εξής: “Έχουμε επικεντρώσει στις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα στο παιχνίδι του Λεβαδειακού. Υπάρχουν λιγότεροι τραυματισμοί πλέον στην ομάδα, οπότε έχουμε μεγαλύτερη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει τον αντίπαλό μας. Παίζουμε στην έδρα μας και έχουμε έναν λόγο παραπάνω να δώσουμε το 100% του εαυτού μας. Θέλουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, χωρίς να μας ενδιαφέρει πώς θα αγωνιστεί ο αντίπαλος. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό”.