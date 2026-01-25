Daily Mail: «Επένδυση με Μουζακίτη θέλει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Στη μεταγραφική λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Ξανά στο προσκήνιο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έρχεται το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη. Οι «κόκκινοι διάβολοι» σχεδιάζουν την πλήρη αναδόμηση της μεσαίας γραμμής και αναζητούν ταλαντούχους άσους, όπως είναι ο Έλληνας χαφ του Ολυμπιακού. Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ της η αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», τονίζοντας πως η Γιουνάιτεντ θα αναζητήσει όχι μόνο έτοιμες λύσεις, αλλά και παίκτες με προοπτική.

Στο ρεπορτάζ αναφέρρεται ότι η αγγλική ομάδα βλέπει τον Έλληνα μέσο ως μια μεσοπρόθεσμη επένδυση. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι να συνδυάσει έμπειρους παίκτες με ταλέντα που μπορούν να εξελιχθούν σε πρωταγωνιστές, και ο Μουζακίτης ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το προφίλ.

Ο 19χρονος διεθνής μέσος έχει πραγματοποιήσει 24 εμφανίσεις την τρέχουσα σεζόν, μοιράζοντας τρεις ασίστ. Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Εκτός από τους «κόκκινους διαβόλους», ο Έλληνας άσος εξετάζεται κι από άλλες μεγάλες ομάδες, όπως η Άρσεναλ, η Ρεάλ και η Νάπολι, αλλά χωρίς να καταθέσουν πρόταση. Ο Ολυμπιακός κοστολογεί τον Μουζακίτη πάνω από 40 εκατ. ευρώ και μόνο με ανάλογη προσφορά θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.