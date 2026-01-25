Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα τοπικού: Τσακώθηκαν για το ποιος θα εκτελέσει το φάουλ και έβαλε αδιανόητη γκολάρα!

Στην αναμέτρηση Απόλλων-ΠΑΣ Ασκληπιού για το τοπικό πρωτάθλημα της Ρόδου, καταγράφηκε ένα απίθανο στιγμιότυπο.

Οι παίκτες του ΠΑΣ Ασκληπιού στο 90ο λεπτό κέρδισαν φάουλ από πλάγια θέση στα αριστερά μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής, όμως υπήρξε ένταση για το ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση.

Μετά από αρκετή ένταση μεταξύ δύο συμπαικτών, ο ένας ποδοσφαιριστής που δεν ανέλαβε την εκτέλεση αποχώρησε εκνευρισμένος από το γήπεδο, με τον παίκτη που τελικά ανέλαβε την εκτέλεση να στέλνει την μπάλα απευθείας στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 2-2!

Δείτε παρακάτω το video: