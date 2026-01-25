H Mίλαν ήρθε σε οριστική συμφωνία με Μενιάν για την ανανέωση του συμβολαίου του

Οι «ροσονέρι» μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν αρκετό διάστημα, έπεισαν τον Γάλλο πορτιέρο να βάλει την υπογραφή του σε επέκταση συμβολαίου.

Η τρέχουσα συμφωνία του Μάικ Μενιάν με την Μίλαν ολοκληρώνονταν το καλοκαίρι του 2026, κάτι που προκάλεσε συναγερμό στους «ροσονέρι», αφού υπήρξε ο κίνδυνος να αποχωρήσει ως ελεύθερος ο έμπειρος πορτιέρε.

Οι ιθύνοντες της Μίλαν, ωστόσο κατάφεραν να πείσουν τον Μενιάν, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για επέκταση συμβολαίου που θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2031!

Έτσι, η Μίλαν κλείνει θετικά το θέμα με τον Μάικ Μενιάν, με τον Γάλλο πορτιέρε, δένοντας τον «φύλακα άγγελο» της εστίας της για ακόμη μια πενταετία.