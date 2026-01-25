Αλέγκρι: «Η μάχη με τη Ρόμα έχει ιδιαίτερη σημασία»

Η Μίλαν φιλοξενείται την Κυριακή (25/01, 21:45) από τη Ρόμα σε μία καθοριστικής σημασίας αναμέτρησης για την προσπάθεια που καταβάλουν αμφότερες οι ομάδες να κερδίσουν μία θέση που οδηγεί στο Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης περιόδου.

Ο τεχνικός του συλλόγου του Μιλάνου, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, μίλησε για τη δύσκολη αυτή δοκιμασία της ομάδας του στην ιταλική πρωτεύουσα, τονίζοντας ότι θα είναι μια ιδιαίτερη αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«H Ίντερ είναι το φαβορί για τον τίτλο μαζί με την Νάπολι. Οι δύο αυτές ομάδες βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τις υπόλοιπες. Από εκεί και μετά είμαστε τρεις ομάδες που θα παλέψουμε για τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης περιόδου. Γι’ αυτό και η μάχη με τη Ρόμα έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ήξερα από το καλοκαίρι πως με τον Γκασπερίνι στον πάγκο η Ρόμα θα διεκδικήσει μαζί με εμάς μία θέση στην Ευρώπη. Ο “Γκασπ” κάνει θαυμάσια δουλειά. Έχει δημιουργήσει ένα σύνολο ικανό τόσο στην επίθεση, όσο και στην άμυνα, που είναι η κορυφαία στο Καμπιονάτο. Πρέπει να έχουμε τα πόδια στο έδαφος. Για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να είμαστε σιωπηλοί».