Η Μαρσέιγ «γκρέμισε» τη Λανς από την κορυφή

Στο «Βελοντρόμ» της Μασαλίας σταμάτησε το εντυπωσιακό σερί δέκα νικών της Λανς, καθώς η Μαρσέιγ τη νίκησε εύκολα με 3-1 και... χάρισε την κορυφή της βαθμολογίας στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γκουίρι άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό και ο νεοαποκτηθείς Νουανέρι σκόραρε στο ντεμπούτο του, για να «γράψει» το 2-0 μόλις στο 13΄.

Οι μέχρι σήμερα πρωτοπόροι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Γκουίρι στο 75΄ οι γηπεδούχοι «σφράγισαν» τη νίκη τους και παραμένουν στην τρίτη θέση της κατάταξης. Ο Φοφανά στο 85΄ πέτυχε το γκολ της τιμής για τη Λανς, που δεν είχε ηττηθεί από τις 29/10 και το ματς με τη Μετς.

Νωρίτερα, η Λοριάν επικράτησε 2-0 της Ρεν και «ψαλίδισε» τις ελπίδες της για μία θέση στην πρώτη τετράδα, ενώ η Χάβρη ήρθε ισόπαλη 0-0 με την απογοητευτική Μονακό.