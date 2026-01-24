«Κόλλησε» και στο Λέτσε η Λάτσιο

Ακόμη μία απογοητευτική εμφάνιση για τη Λάτσιο, που έμεινε στο 0-0 με τη Λέτσε στο «Βία ντελ Μάρε» και απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την προοπτική διεκδίκησης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Oι γηπεδούχοι, μάλιστα νιώθουν... αδικημένοι από το τελικό αποτέλεσμα, αφού η Λέτσε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο έχασε αρκετές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, με τον Προβεντέλ να κρατάει «όρθια» την Λάτσιο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, με την Λάτσιο να μην καταφέρνει να απειλήσει την εστία της Λέτσε, με το 0-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.

Οι «λατσιάλι» βρίσκονται στην 9η θέση της Serie A, ενώ η Λέτσε, με το βαθμό που εξασφάλισε, εκμεταλλεύθηκε την ήττα της Φιορεντίνα από την Κάλιαρι και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.