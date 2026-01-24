Πανσερραϊκός: «Αίσχος, η μεγαλύτερη ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο κ. Λανουά»

Με τρεις διαδοχικές αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πανσερραϊκός εξέφρασε σε έντονο ύφος τα παράπονα του για την διαιτησία της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ.

Συγκεκριμένα, η σερραϊκή ΠΑΕ τοποθετήθηκε για συνέβησαν στο AEL FC Arena με δύο δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα και άλλη μία μετά την ολοκλήρωση του, κάνοντας γνωστή την δυσφορία της για τις διαιτητικές αποφάσεις του παιχνιδιού κόντρα στους «βυσσινί».

«Α Ι Σ Χ Ο Σ!!!» και «ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ κ. ΛΑΝΟΥΑ!» αναφέρουν χαρακτηριστικά στις αναρτήσεις τους οι Σερραίοι, ενώ μετά το τέλος του αγώνα κάνουν λόγο για «ΜΑΥΡΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ!», σε συνέχεια των δηλώσεων του προέδρου, Τάσου Καζία.

Θυμίζουμε πως ο ισχυρός άνδρας του Πανσερραϊκού μίλησε σε έντονο ύφος στο flash interview, σημειώνοντας -μεταξύ άλλων- ότι «κάποιοι δεν θέλουν τον Πανσερραϊκό στην Super League».

