Αναβρασμός και «Φρανκ out» στην Τότεναμ

Η πίεση αυξάνεται έντονα για τον Τόμας Φρανκ, αφού οι φίλοι της Τότεναμ έδειξαν ξεκάθαρα την αγανάκτησή τους στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπέρνλι.

Παρότι οι «Spurs» γλύτωσαν τα χειρότερα χάρη στην κεφαλιά του Ρομέρο στο 90ό λεπτό και πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας, η εικόνα της ομάδας δεν πείθει.

Με την Τότεναμ να βρίσκεται στη 14η θέση της Premier League με 28 βαθμούς, η υπομονή των οπαδών εξαντλείται.

Όταν οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα με 2-1, οι φίλοι των Λονδρέζων που ήταν στο γήπεδο ξέσπασαν, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Θέλουμε τον Τόμας Φρανκ εκτός ομάδας» και «Απολυμένος το πρωί».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δανός τεχνικός είναι στο στόχαστρο της εξέδρας, όμως αυτή τη φορά η δυσαρέσκεια ήταν πιο έντονη από ποτέ.

Τα σερί αρνητικά αποτελέσματα και η αγωνιστική αστάθεια έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα γύρω από τον σύλλογο, με το μέλλον του Φρανκ στον πάγκο να είναι αβέβαιο.