Αναβρασμός και «Φρανκ out» στην Τότεναμ

Παρότι οι «Spurs» γλύτωσαν τα χειρότερα χάρη στην κεφαλιά του Ρομέρο στο 90ό λεπτό και πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας, η εικόνα της ομάδας δεν πείθει.
Με την Τότεναμ να βρίσκεται στη 14η θέση της Premier League με 28 βαθμούς, η υπομονή των οπαδών εξαντλείται.
Όταν οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα με 2-1, οι φίλοι των Λονδρέζων που ήταν στο γήπεδο ξέσπασαν, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Θέλουμε τον Τόμας Φρανκ εκτός ομάδας» και «Απολυμένος το πρωί».
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δανός τεχνικός είναι στο στόχαστρο της εξέδρας, όμως αυτή τη φορά η δυσαρέσκεια ήταν πιο έντονη από ποτέ.
Τα σερί αρνητικά αποτελέσματα και η αγωνιστική αστάθεια έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα γύρω από τον σύλλογο, με το μέλλον του Φρανκ στον πάγκο να είναι αβέβαιο.