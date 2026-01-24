Παπαδόπουλος: «Η ισοπαλία με την ΑΕΚ θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα»

Μοιρασμένος ο αγώνας με την ΑΕΚ σύμφωνα με τον τερματοφύλακα του Αστέρα Aktor Νίκο Παπαδόπουλο. Τι είπε για το γκολ του Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ νίκησε τον Αστέρα Aktor με 1-0 αλλά σύμφωνα με τον Νίκο Παπαδόπουλο το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία αφού όπως είπε, οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο.

«Είχαμε από ένα ημίχρονο η κάθε ομάδα, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία γιατί στο β' ημίχρονο βγήκαμε με ξεκάθαρο στόχο να πετύχουμε ένα τέρμα, πιέσαμε αρκετά την ΑΕΚ, δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί να κάνουμε ένα γκολ. Αν βάζαμε ένα γκολ, πιστεύω ότι το παιχνίδι θα άλλαζε και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι η ισοπαλία θα ήταν πιο δίκαιο αποτέλεσμα» τόνισε.

Για την εμφάνιση του Αστέρα είπε «Σήμερα δείξαμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, και αυτός είναι ο μόνος δρόμος που θα επιτρέψει στην ομάδα να σωθεί γρήγορα, θεωρώ ότι αν στα επόμενα παιχνίδια δείξουμε παρόμοιο πρόσωπο η ομάδα θα πάρει αρκετούς βαθμούς και στο τέλος δεν θα κινδυνεύσουμε».

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι εύκολο μία ομάδα σαν την ΑΕΚ να παίξεις δύο ημίχρονα και να είσαι καλύτερος της, έχει αρκετή ποιότητα που μπορεί να βρει χώρους και να σου δημιουργήσει προβλήματα οπότε πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα μπορουσαμε να παίξουμε εντελώς επιθετικά από το α' ημίχρονο και να διεκδικήσουμε... Θέλει λίγη τακτική οπότε θεωρώ ότι καλά προσεγγίσαμε το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί και να πάρουμε την ισοπαλία αλλά εντάξει είναι και η κλάση του Γιόβιτς που έκανε ένα πολύ ωραίο γκολ».