Βόμβες Καζία: «Μαύρη ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο - Κάποιοι δεν θέλουν τον Πανσερραϊκό στην Super League!» (vid)

Τα έντονα παράπονα του για την διαιτησία της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ εξέφρασε μετά το τελευταίο σφύριγμα ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας, κάνοντας λόγο για μαύρη ημέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Συγκεκριμένα, η σερραϊκή ομάδα ηττήθηκε με 1-0 στη Λάρισα, σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, νεύρα και αρκετές κρίσιμες φάσεις, οι οποίες χρειάστηκαν την παρέμβαση του VAR.

Οι άνθρωποι του Πανσερραϊκού δεν έκρυψαν την δυσαρέσκεια τους για τις συγκεκριμένες αποφάσεις, με τον Τάσο Καζία να πηγαίνει αντί του Ζεράρ Σαραγόσα στο flash interview, καθώς υποστήριξε πως «το παιχνίδι δεν χρήζει αγωνιστικής ανάλυσης».

Ο ισχυρός άνδρας της σερραϊκής ΠΑΕ «άστραψε και βρόντηξε» στις δηλώσεις του, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως το σημερινό παιχνίδι αποτελεί «μαύρη ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο», ενώ παράλληλα άφησε αιχμές, σημειώνοντας ότι «καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι δεν θέλουν τον Πανσερραϊκό στην Super League».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε αγωνιστικά σήμερα και γι' αυτό θα μιλήσω εγώ και όχι ο προπονητής μας. Σήμερα είναι μια μαύρη ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι κρίμα. Απαιτούμε τον σεβασμό για τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών μας στο γήπεδο».

Για τις φάσεις που διαμαρτύρεται ο Πανσερραϊκός: «Η φάση του πέναλτι είναι ξεκάθαρο χέρι και δεύτερη κίτρινη στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Επίσης, στο γκολ της ΑΕΛ προηγείται φάουλ. Υπάρχουν και άλλες φάσεις και γενικότερα ήταν μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι δεν χρήζει αγωνιστικής ανάλυσης».

Για την συνέχεια: «Ο Πανσερραϊκός θα συνεχίζει να παλεύει, υπάρχουν αρκετοί βαθμοί ακόμα. Βέβαια, αν συνεχιστεί η κατάσταση όπως σήμερα, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι δεν θέλουν τον Πανσερραϊκό στην Super League.

Εμείς, όμως δεν θα τους κάνουμε την χάρη και θα το παλέψουμε. Η ομάδα έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι. Έδωσα συγχαρητήρια στον προπονητή μας για την σημερινή εμφάνιση κάτω από τέτοιες συνθήκες».