Ρέλβας: «Γνωρίζουμε ότι δεν ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι»

Ο Φελίπε Ρέλβας μετά τη νίκη επί του Αστέρα Aktor με 1-0 πρόσθεσε "έχουμε μία εβδομάδα να βελτιωθούμε για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό"

Οι δηλώσεις του αμυντικού της ’Ενωσης.

«Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη. Είμαστε Χαρούμενοι για τους τρεις βαθμούς. Προερχόμαστε από μία μεγάλη νίκη, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ έδειξε ότι είναι ενωμένη. Γνωρίζουμε ότι δεν ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι. Έχουμε μία εβδομάδα για να βελτιωθούμε».

Για τις επιθέσεις από τις στατικές φάσεις: «Το συζητήσαμε στο ημίχρονο με τον προπονητή και στους συμπαίκτες μου. Δεχθήκαμε αρκετές επιθέσεις από στατικές φάσεις».

Για την επέμβαση του Στρακόσα στις καθυστερήσεις: «Ναι την είδα να συμβαίνει. Έχω δει πόσο σκληρά προπονείται ο Στρακόσα. Έχουμε μεγάλους τερματοφύλακες, υψηλού επιπέδου».

Για την παρουσία του κόσμου: «Ο κόσμος έδωσε το παρών. Ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης μας. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντίκα, ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι δύσκολος αντίπαλος. Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος θα μας στηρίξει και εμείς πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Να πάρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει μέσα στην έδρα μας».

Για το αν ευθύνεται το γεγονός ότι παίζουν ένα παιχνίδι την εβδομάδα και τη χαλαρότητα: «Είναι αλήθεια ότι δεν πιέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι παίζουμε ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Δεν φάνηκε ότι παίζαμε εκτός έδρας, γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο μας».

Για τη μάχη του πρωταθλήματος: «Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πίεση και μας αγχώνει. Μετά τον ΟΦΗ υπήρχε πίεση και μπορέσαμε να αντιδράσουμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν μας απασχολεί τί θα κάνουν οι υπόλοιποι αντίπαλοι μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ότι περισσότερο με τα χέρια και τα πόδια μας».