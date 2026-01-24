«Κάλπασε» η ΑΕΛ και πήρε νίκη – «χρυσάφι» κόντρα στον Πανσερραϊκό

Με γκολ του Σαγκάλ (49΄) η ψυχωμένη ΑΕΛ πήρε την πολύτιμη νίκη (1-0) σε «must – win» παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό και ανάσανε - εκ νέου - βαθμολογικά στο...κυνήγι της παραμονής στη Super League.

Ο Πανσερραϊκός μπήκε με πιο γερά…πατήματα στο παιχνίδι, χωρίς όμως να απειλεί την εστία των γηπεδούχων οι οποίοι σταδιακά άρχισαν να ισορροπούν το ματς.

Η πρώτη καλή (διπλή) στιγμή καταγράφηκε στο 17΄για την ΑΕΛ. Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σανκάλ, ο Τσομπανίδης απέκρουσε, ο Γκαράτε πήρε το…ριμπάουντ και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό να ανοίξει το σκορ στο 39΄. Σουτ του Ριέρα από θέση βολής η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία.

Στο 40΄ο Τσομπανίδης έκανε άστοχη έξοδο, ο Γκαράτε τσίμπησε την μπάλα που κατέληξε ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του α΄ημιχρόνου ο Παντελάκης πήρε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Τσομπανίδης έδιωξε με καίρια επέμβαση και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Με γκολ από τα…αποδυτήρια ξεκίνησε το ματς στο β΄ημίχρονο.

Γκολ ο Σαγκάλ

Στο 46΄κεφαλιά του Σαγκάλ έδιωξε ο Τσομπανίδης πάνω στη γραμμή, ο Σαγκάλ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα αλλά σφυρίχτηκε επιθετικό φάουλ.

Το VAR είχε διαφορετική άποψη και έπειτα από τον επανέλεγχο της φάσης το γκολ μέτρησε κανονικά και έτσι η ΑΕΛ πήρε το προβάδισμα (1-0).

Στο 60΄ δόθηκε πέναλτι για τον Πανσερραϊκό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κάλινιν, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Όλαφσον. Εν τέλει ο διαιτητής πήγε για τον επανέλεγχο της φάσης (έπειτα από κλήση του VAR) και πήρε το πέναλτι πίσω.

Στο 81΄ο Πανσερραϊκός σκόραρε με τον Τεσέιρα ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ με το τελικό 1-0 να...κλειδώνει το ματς και να σφραγίζει την επικράτηση των Θεσσαλών.

Δεύτερη σερί νίκη για την ΑΕΛ (έπειτα από το τρίποντο με τον Άρη) που ξεκάθαρα δείχνει βελτιωμένη εικόνα με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της, ρίχνει πολύτιμους βαθμούς στο σακούλι κι είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Πανσερραϊκός πάλεψε το ματς στην "AEL FC Arena" ωστόσο δεν κατάφερε να έχει βαθμολογικό όφελος κι έφυγε με άδεια χέρια.

Ο διαιτητής Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Κάλινιν, Ριέρα, Σουρλή, Όλαφσον, Ηλιάδη, Γκαράτε, Παντελάκης, Τεσέιρα, Λύρατζη, ενώ στο 95΄αποβλήθηκε (μέσω VAR) ο Μπρουκς.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης) : Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Παντελάκης (87΄Κοσονού), Φερίγκρα, Σουρλής, Ατανάσοφ (76΄Χατζηστραβός), Σαγκάλ (Πασάς), Γκάρατε (63΄Νάορ), Τούπτα (87΄Μούργος).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (79΄Μασκανάκης), Κάλινιν, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (69΄Σαλάμ), Ριέρα (80 Μπρουκς), Καρέλης, Ιβάν (54΄Ιβάν).