Σεβίλλη: «Κηδεία» διαμαρτυρίας από τους οπαδούς για την αγωνιστική απόδοση της ομάδας

Σε κλίμα απογοήτευσης είναι οι φίλοι της Σεβίλλης, με την κακή πορεία της ομάδας στη φετινή La Liga να τους οδηγεί σε μια ιδιαίτερα πρωτότυπη κινητοποίηση.

Λίγες ώρες πριν από τον εντός έδρας αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, αρκετοί ιοπαδοί έκαναν πορεία στους δρόμους της Ανδαλουσίας, μεταφέροντας ένα φέρετρο και φορώντας μάσκες με τα πρόσωπα των διοικητικών παραγόντων της ομάδας.

Παρά την έλευση του Ματίας Αλμέιδα το περασμένο καλοκαίρι από την ΑΕΚ, η Σεβίλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει να ανακάμψει.

Μετά από 20 αγωνιστικές, οι επτά φορές νικήτρια του Europa League είναι στη 14η θέση της βαθμολογίας, μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η πορεία διαμαρτυρίας ολοκληρώθηκε μπροστά στην κεντρική είσοδο των γραφείων του συλλόγου, όπου ξεδιπλώθηκε μαύρο πανό με το σύνθημα «Σκοτώνουν τη Σεβίλλη».