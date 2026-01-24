Η Κάλιαρι επανέφερε την Φιορεντίνα στην πραγματικότητα καθώς πέρασε με 1-2 από τον Artemio Franchi.

Η Φιορεντίνα προερχόταν από τη σημαντική εκτός έδρας νίκη με την Μπολόνια, όμως δεν μπόρεσε να συνεχίσει με καλά αποτελέσματα στη μάχη για την παραμονή. Και αυτό γιατί η Κάλιαρι μετά τη νίκη κόντρα στην Γιουβέντους, επιβλήθηκε και κόντρα στους Viola με 1-2. Στη ζώνη του υποβιβασμού μπορεί να βρεθεί η ομάδα του Πάολο Βανόλι, στο +5 οι Σάρδοι. Η Κάλιαρι άνοιξε το σκορ στο 31’ με τον Κιλικτσόι και στο 47’ έβαλε βάσεις νίκης με γκολ του Παλέστρα. Η Φιορεντίνα μπήκε στο ματς στο 74’ μειώνοντας με τον Μπρεσιανίνι, όμως το 1-2 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.