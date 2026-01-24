Παπαθανασίου για το ντεμπούτο του: «Είμαι συγκινημένος, δούλευα γι’ αυτό από μικρό παιδί»

Ο 19χρονος τερματοφύλακας του Βόλου, Θανάσης Παπαθανασίου Γεροφωκάς, παραχώρησε δηλώσεις μετά το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα στο ματς του Βόλου με τον Ολυμπιακό και ήταν εμφανώς συγκινημένος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

“Ήταν όνειρο, το έφεραν οι συνθήκες με τις απουσίες, να βρεθώ εδώ και να παίξω. Είμαι συγκινημένος και χαρούμενος”.

Για το ντεμπούτο του στο Καραϊσκάκης: “Και μικρός να το σκεφτόμουν δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Ήλπιζα, περίμενα και δούλευα γι’ αυτό από μικρό παιδί. Βλέπω να πλησιάζω στο όνειρο ολοένα και περισσότερο”.

Για το τι σκεφτόταν: “Ήρθαν όλα πολλά γρήγορα, το συμβόλαιο έγινε μέσα σε 2-3 ημέρες. Σήμερα παίζω, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι χαρούμενος για το ντεμπούτο μου, αλλά όχι για το αποτέλεσμα”.