Με αρκετές απουσίες η αποστολή του Παναιτωλικού ενόψει ΟΦΗ

O Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα (25/1, 18:00) με τον ΟΦΗ, στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γκαρσία και Παρδαλό, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση και τέθηκαν εκτός αποστολής. Ο Τσούρα αντιμετωπίζει ενόχληση στον δικέφαλο και δεν υπολογίζεται, ενώ εκτός έμειναν και οι τραυματίες Αγκίρε, Στάγιτς, Γαλιάτσος και Λουίς.

Στην αποστολή του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ, ο προπονητής των Αγρινιωτών, συμπεριέλαβε τους εξής ποδοσφαιριστές: Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκράναθ, Χότζα, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Ενκολόλο, Παπαζώης, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.