Χωρίς Σταυρόπουλο και Κοσέλεφ με Παναθηναϊκό ο Ατρόμητος, μέρος της προπόνησης ο Τσιλούλης

Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό ο Ατρόμητος, αύριο Κυριακή (25/01, 19:30), στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ, αμέσως μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ανακοίνωσε την αποστολή του Ατρόμητου, από την οποία θ' απουσιάζουν οι Σταυρόπουλος και Κοσέλεφ.

Ο Σταυρόπουλος μένει εκτός λόγω καρτών, ενώ ο Κοσέλεφ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση από το πρόσφατο παιχνίδι με τον Βόλο.

Ο Σωτήρης Τσιλούλης, αν και βρίσκεται ξανά εκτός αποστολής (από το ξεκίνημα της σεζόν), σήμερα ακολούθησε μέρος του ομαδικού προγράμματος και βρίσκεται στην τελική ευθεία της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Μήτογλου, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Τσούμπερ, Τζοβάρας.