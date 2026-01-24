Λεβαδειακός: Με Όζμπολτ κόντρα στον Άρη - «Πρώτη» για Κορνέζο

Έτοιμος για το ματς με τον Άρη είναι ο Λεβαδειακός, με τον Κορνέζο να συμμετέχει για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ επιστρέφει και ο Όζμπολτ που απουσίασε από την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό Αντίθετα εκτός παραμένει για ένα ακόμη ματς, λόγω τραυματισμού, ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς.

Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για την αυριανή (25/1, 16:00) με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος και η οποία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Κορνέζος, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς