Ο Έιμπραχαμ περνάει αύριο ιατρικά και υπογράφει στην Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα έψαχνε για έναν ακόμη επιθετικό και η διοίκηση συμφώνησε με τον ατζέντη του Τάμι Έιμπραχαμ, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «The Times».

Ο 28χρονος Άγγλος επιθετικός παίζει δανεικός στην Τουρκία και στην Μπεσίκτας από την Ρόμα, με την οποία έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027, αλλά θέλει να επιστρέψει στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο Έιμπραχαμ είχε την περασμένη σεζόν 45 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα της Μίλαν, έχοντας δέκα γκολ και επτά ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ φέτος στην Τουρκία έχει 13 γκολ με τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Άγγλος φορ αύριο θα ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.