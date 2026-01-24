Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Άνετος ο Άγιαξ με απρόσμενο πρωταγωνιστή!

Δύο γκολ του κεντρικού αμυντικού Γιούρι Μπάας έφεραν το εύκολο 2-0 για τον Αίαντα απέναντι στην αξόμαχη Φόλενταμ.

Σε καλό φεγγάρι βρίσκεται ο Άγιαξ, ο οποίος μετά το μεγάλο διπλό στην έδρα της Βιγιαρεάλ βρήκε ακόμα μία νίκη απέναντι στην Φόλενταμ.

Λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο Αίαντας είχε εναλλακτική σύνθεση απέναντι στην Φόλενταμ και ως εκ τούτου εναλλακτικούς πρωταγωνιστές.

Δύο σέντρες του πιτσιρικά Ραγιαν Μπουνιντά και ισάριθμα... σεντερφορίσια τελειώματα του κεντρικού αμυντικού Γιούρι Μπάας (13', 36') έφεραν το διαδικαστικό 2-0 που φέρνει τον Άγιαξ ξανά στην δεύτερη θέση της Eredivisie, αλλά στο -15 από την κορυφή.

Αξιοσημείωτη, η επιστροφή του έμπειρου φορ Βουτ Βέγκχορστ, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά τις 6 Δεκεμβρίου και είναι πλέον διαθέσιμος και για την καθοριστική αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.