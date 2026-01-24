Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο την αναμέτρηση στα Βριλήσσια (26-28) και παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της Handball Premier.

Για την 14η αγωνιστική της Handball Premier Bριλήσσια και ΠΑΟΚ να κοντράρονται στην Αθήνα, με τον Δικέφαλο να είναι το ξεκάθαρο φαβορί του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με ένταση από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και πήρε από νωρίς τον έλεγχο, προηγούμενος με 1-3. Τα Βριλήσσια προσπαθούσαν να μείνουν κοντά στο σκορ, όμως ο Δικέφαλος πάτησε γκάζι και με ένα μικρό σερί ξέφυγε στο 4-8, χτίζοντας σταδιακά διαφορά ασφαλείας. Το πρώτο μέρος έκλεισε με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα, 9-16.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι δεν κατέθεσαν τα όπλα και στα τελευταία 15 λεπτά ανέβασαν ρυθμό, μειώνοντας τη διαφορά και φτάνοντας ακόμα και στο -4 (20-24), ενώ λίγο αργότερα πλησίασαν εκ νέου στο 23-26. Παρά την πίεση, ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του και κράτησε τη νίκη, με το τελικό 26-28 να σφραγίζει την αναμέτρηση.

Ο Δικέφαλος ανεβαίνει στους 24 βαθμούς και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας δύο ματς περισσότερα από την ΑΕΚ που έχει 22 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Δούκα στη Μίκρα.