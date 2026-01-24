Για την 14η αγωνιστική της Handball Premier Bριλήσσια και ΠΑΟΚ να κοντράρονται στην Αθήνα, με τον Δικέφαλο να είναι το ξεκάθαρο φαβορί του αγώνα.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε με ένταση από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και πήρε από νωρίς τον έλεγχο, προηγούμενος με 1-3. Τα Βριλήσσια προσπαθούσαν να μείνουν κοντά στο σκορ, όμως ο Δικέφαλος πάτησε γκάζι και με ένα μικρό σερί ξέφυγε στο 4-8, χτίζοντας σταδιακά διαφορά ασφαλείας. Το πρώτο μέρος έκλεισε με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα, 9-16.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι δεν κατέθεσαν τα όπλα και στα τελευταία 15 λεπτά ανέβασαν ρυθμό, μειώνοντας τη διαφορά και φτάνοντας ακόμα και στο -4 (20-24), ενώ λίγο αργότερα πλησίασαν εκ νέου στο 23-26. Παρά την πίεση, ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του και κράτησε τη νίκη, με το τελικό 26-28 να σφραγίζει την αναμέτρηση.
Ο Δικέφαλος ανεβαίνει στους 24 βαθμούς και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας δύο ματς περισσότερα από την ΑΕΚ που έχει 22 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Δούκα στη Μίκρα.