Εκτός έδρας ισοπαλία για τους Έφηβους του Ολυμπιακού

Ισόπαλο με σκορ 2-2 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ομάδας Εφήβων του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Βόλο εκτός έδρας για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ17.

Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και μόλις στο 10ο λεπτό πήρε προβάδισμα στο σκορ με το γκολ που σημείωσε ο Παναγόπουλος για το 0-1.

Στη συνέχεια η ομάδα του Βόλου πήρε μέτρα στο γήπεδο και με δύο γκολ στο 30′ και στο 40′ κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με 2-1 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι είχαν ευκαιρίες κυρίως με τον Σεφερλή και τον Διαμάντη όμως ο τερματοφύλακας του Βόλου είχε απάντηση.

Το γκολ της ισοφάρισης για τον Ολυμπιακό πέτυχε στο 85ο λεπτό ο Μούχαλης, ο οποίος με πλασέ διαμόρφωσε το 2-2 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

ΒΟΛΟΣ (Γ. Ακτσιάλης): Μαρκατάς, Σίντος, Σχόρης, Γκρίνιας, Αβραμίδης, Χαλιμούρδας, Κλίμης, Γιαννακάς, Στούμπος, Ρεφατλάρι, Καλλιώρας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αβραάμ Παπαδόπουλος): Μπράνης, Καλπακίδης (75′ Αγιοβλασίτης), Τσαλαπατανάκης, Δημόπουλος, Γούσιος, Παπαγεωργίου (75′ Μούχαλης), Χρηστίδης (46′ Διαμάντης), Μωυσιάδης, Λαζαρίδης, Αγγελόπουλος (46′ Σεφερλής), Παναγόπουλος.