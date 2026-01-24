Φεράντο: «Χάσαμε και δεν είμαι ευχαριστημένος όταν χάνω»΄

Οι δηλώσεις του τεχνικού του Βόλου μετά την ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό.

Ο Χουάν Φεράντο δήλωσε ότι το σημαντικό είναι ότι η ομάδα του έχασε και δεν του αρέσει να κάνει ενώ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για μεταγραφές.

«Το σημαντικό είναι ότι χάσαμε, δεν μου αρέσει να χάνω παιχνίδια. Χάσαμε το παιχνίδι και δεν είμαι ευχαριστημένος όταν χάνω τα παιχνίδια.

Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε δύο ημέρες αποθεραπεία και από την Δευτέρα να κάνουμε προετοιμασία όχι μόνο για τον επόμενο αγώνα αλλά για τα επόμενα οχτώ».

Σε ερώτηση αν είναι ικανοποιημένος από τις μεταγραφές του Ιανουαρίου και αν περιμένει περαιτέρω ενίσχυση, απάντησε με… ντρίπλα λέγοντας «για μένα το πιο σημαντικό είναι να δουλεύω με τους παίκτες που είναι εδώ πέρα».