Κριτική Ολυμπιακού: Έδειξε πόσο έλειψε ο Ελ Κααμπί - Ξεχώρισαν Ποντένσε και Νασιμέντο

Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί του Βόλου στο «Γ. Καραϊσκάκης» με σκορ 1-0.

Τζολάκης: Σε εξαιρετική φόρμα ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών. Με κάποιες μεγάλες επεμβάσεις κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο κράτησε ανέπαφη την εστία του, με μεγαλύτερη όλων ένα δυνατό συρτό σουτ του Γρόσδη έξω από την περιοχή και τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη.

Αλέξης Καλογερόπουλος: Για ακόμη μία φορά έπαιξε στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ η κανονική του θέση είναι στόπερ. Βοήθησε όπου χρειάστηκε αμυντικά, ωστόσο επιθετικά είχε κάποια λάθη και δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα.

Ζουλιάν Μπιανκόν: Σταθερός καθ'όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δεν απειλήθηκε πολύ ο Ολυμπιακός και επίσης όπου χρειάστηκε βοηθούσε και τον Καλογερόπουλο δεξιά.

Γκουστάβο Μάνσα: Καλό παιχνίδι από τον νεαρό κεντρικό αμυντικό. Δεν έκανε λάθη και «καθάρισε» ψηλά και χαμηλά όπου ήταν στις φάσεις.

Μπρούνο Ονιεμαέτσι: Αρκετά καλό ματς από τον αριστερό μπακ των Πειραιωτών. Επέστρεψε απο το Copa Africa και έδειξε διάθεση στο παιχνίδι του, βοηθώντας τόσο επιθετικά όσο και αμυντικα.

Ντάνι Γκαρθία: Σταθερός για όσο αγωνίστηκε, μένοντας πιο πισω και βοηθώντας Σιπιόνι και Νασιμέντο που είχε μπροστά του.

Λορέντζο Σιπιόνι: Αγωνίστηκε βασικός ξανά μετά από καιρό. Δεν έκανε λάθη στο κέντρο και βοήθησε αρκετά στην κυκλοφορία της μπάλας.

Ντιόγο Νασιμέντο: Αρκετά καλό ματς από τον 23χρονο. Ήταν μόνιμη απειλή και βοήθησε αρκετά επιθετικά, έχοντας καλές συνεργασίες με τον Ποντένσε και τον Ελ Κααμπί.

Ντάνιελ Ποντένσε: Εξαιρετικό ματς για τον Πορτογάλο. Είχε αρκετές ευκαιρίες και μία πανέμορφη ασίστ για το γκολ του Ολυμπιακού που σκόραρε ο Ελ Κααμπί.

Γκάμπριελ Στρεφέτσα: Αγωνίστηκε μετά από αρκετό καιρό βασικός, αλλά δεν βοήθησε από την αρχή ιδιαίτερα στην επίθεση της ομάδας του. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε ρυθμούς και την απόδοσή του.

Αγιουμπ Ελ Κααμπί: Πολύ απλά έδειξε κατευθείαν πόσο έλειψε από τον Ολυμπιακό όσο ήταν στο Copa Africa. Πίεζε συνέχεια ψηλά και σκόραρε κιόλας το μοναδικό γκολ των «ερυθρόλευκων».

Αλλαγές

Τσικίνιο: Μπήκε στη θέση του Ντάνι Γκαρθία στο 65ο λεπτό, είχε κάποιες καλές στιγμές αλλά δεν πρόλαβε να ξεχωρίσει με την απόδοσή του.

Ρόμαν Γιάρεμτσουκ: Μπήκε στη θέση του Ελ Κααμπι στο 65ο λεπτό, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι και να φανεί ιδιαίτερα στο ματς.

Ροντινέι: Μπήκε στη θέση του Καλογερόπουλου στο 73ο λεπτό και έδωσε μερικά τρεξίματα από δεξιά.

Γιουσούφ Γιαζίτσι: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί

Σαντιάγο Έσε: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.