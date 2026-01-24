Άρης: Κλειστά χαρτιά από τον Χιμένεθ και κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή ούτε για το επερχόμενο παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ:

Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (25/01, 16:00), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από την αυριανή αναμέτρηση το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους, ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες ταλαιπωρήθηκε από ίωση, έκανε ατομικό.

* Η αποστολή θα καταλύσει το βράδυ σε ξενοδοχείο της πόλης μας.