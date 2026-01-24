Η Γουέστ Χαμ «τελείωσε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο

Σημαντικό τρίποντο στη μάχη της παραμονής πήρε η Γουέστ Χαμ, νικώντας με 3-1 της Σάντερλαντ στο Λονδίνο, σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά κρίθηκε πριν την ανάπαυλα.

Τα «Σφυριά» έκαναν εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα τριών τερμάτων.

Το σκορ άνοιξε στο 14ο λεπτό ο Σάμερβιλ, έπειτα από ασίστ του Μπόουεν, ο οποίος λίγο αργότερα ανέλαβε ρόλο εκτελεστή, σκοράροντας από την άσπρη βούλα για το 2-0.

Το πρώτο μέρος για τους γηπεδούχους ολοκληρώθηκε στο 43’, όταν ο Φερνάντες βρήκε δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τη Γουέστ Χαμ να διαχειρίζεται το προβάδισμά της χωρίς να ρισκάρει. Η Σάντερλαντ κατάφερε απλώς να μειώσει στο 66ο λεπτό με τον Μπρόμπεϊ, χωρίς όμως να δώσει συνέχεια ή να απειλήσει σοβαρά την εστία των Λονδρέζων.