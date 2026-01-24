Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα!

Περίπου 200 οπαδοί των αετών επισκέφτηκαν το προπονητικό κέντρο της Μπενφίκα, ζητώντας εξηγήσεις από τον για την κακή πορεία της ομάδας.

Μεγάλη ένταση επικράτησε στην πρωινή προπόνηση της Μπενφίκα, όταν περίπου 200 οπαδοί βρέθηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο του Seixal, απαιτώντας συνάντηση με τον πρόεδρο του Ρούι Κόστα.

Αιτία της... επίσκεψης ήταν η κάκιστη πορεία των αετών σε όλες τις διοργανώσεις, με τους οπαδούς να ζητούν εξηγήσεις από τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου.

Απόντος του Ρούι Κόστα, μία αντιπροσωπεία των οπαδών συνομίλησε με τον Ζοσέ Μουρίνιο, τον Σιμάο Σαμπρόσα, τον Μάριο Μπράνκο, αλλά και με κάποιους παίκτες όπως ο Οταμέντι, ενώ μετά από διαπραγματεύσεις επιτράπηκε η είσοδος σε όλους τους οπαδούς, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Μετά από περίπου μία ώρα, οι 200 οπαδοί αποχώρησαν χωρίς να υπάρξουν έκρυθμες καταστάσεις, ωστόσο η κίνηση αυτά προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στις τάξεις των παικτών, που δεν περίμεναν τέτοιες επισκέψεις.