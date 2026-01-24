Παναθηναϊκός: Οι εκτιμήσεις τον θέλουν στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας του επόμενου Conference League (pic)

Σύμφωνα με το ranking της UEFA αλλά και τις εκτιμήσεις για την έκβαση των Πρωταθλημάτων, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να βρίσκεται την επόμενη σεζόν στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας του Conference League.

Το «Τριφύλλι» δίνει φέτος «μάχη» για να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη 4άδα του Πρωταθλήματος και να συμμετάσχει στα Play-Offs, όμως βρίσκεται αυτή την στιγμή σε μειονεκτική θέση, με τον Λεβαδειακό να βρίσκεται στο +9 (με ματς περισσότερο).

Παράλληλα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου και έχει ως απόλυτο στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, ώστε να εξασφαλίσει το καλό εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League, «κλειδώνοντας» στην χειρότερη περίπτωση την συμμετοχή στην League Phase του Conference League.

Βάσει πάντως των εκτιμήσεων για την τελική έκβαση των εγχώριων Πρωταθλημάτων αλλά και του ευρωπαϊκού ranking, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να βρεθεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην League Phase του Conference League, έχοντας μάλιστα θέση στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας.

Δείτε τις σχετικές προβλέψεις: