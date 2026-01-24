Ένα γκολ του Αντώνη Αρετή ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ μέσα στην Κηφισιά (0-1), με τον Δικέφαλο να παραμένει στην κορυφή της Super League K19.

Ταξίδι στην Αθήνα για την «ασπρόμαυρη» Κ19, λίγες μέρες μετά την ισοπαλία (1-1) κόντρα στον Παναθηναϊκό που τον κράτησε μόνο και αήττητο στην κορυφή.

Αυτή τη φορά αντίπαλος η αξιόμαχη Κηφισιά, η οποία έδειχνε αναγεννημένη με τον Νίκο Κούστα στην άκρη του πάγκου της.

Ο Δικέφαλος προηγήθηκε στο 30ο λεπτό με διπλή προσπάθεια του Αντώνη Αρετή, έπειτα από πάσα του Πασχάλη Στύλου για το 0-1 του ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν και ευκαιρία στο τέλος του ημιχρόνου να «κλειδώσουν» τη νίκη, αλλά ο Τσιότας αστόχησε σε πέναλτι με το 0-1 να παραμένει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Στους 31 βαθμούς πλέον η ομάδα του Τσιαπακίδη, η οποία παραμένει αήττητη στην κορυφή, στο +2 από τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται στη 2η θέση με παιχνίδι παραπάνω.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Πανσερραϊκό, ενώ μεσολαβεί το νέο εντός έδρας κόντρα στον Βόλο μεσοβδόμαδα (28/1). Η Κηφισιά θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό.