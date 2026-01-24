Mε δέκα αλλαγές η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε σαρωτικές αλλαγές στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ματς με τον Βόλο (17:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τους Θεσσαλούς στο Φάληρο (17:00) για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση της ομάδας του.

Ο Βάσκος τεχνικός προχώρησε σε συνολικά 10 (!) αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, αποφασίζοντας να ξεκουράσει αρκετούς ποδοσφαιριστές του ενόψει του «τελικού» με τον Άγιαξ σε λίγες ημέρες στο Άμστερνταμ. Παράλληλα έδωσε ευκαιρίες σε παίκτες που δεν έχουν αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος.

Ο Μεντιλίμπαρ ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος είναι και ο μοναδικός παίκτης που αγωνίζεται ξανά μετά την Λεβερκούζεν στην αρχική σύνθεση.

Στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα και Μπρούνο, ενώ στον άξονα θα κινούνται οι Γκαρθία και Σιπιόνι.

Ο Νασιμέντο θα βρίσκεται μπροστά τους σε ρόλο «δεκαριού», ενώ στα άκρα της επίθεσης θα ξεκινήσουν οι Ποντένσε και Στρεφέτσα, με μοναδικό προωθημένο τον Ελ Κααμπί που επιστρέφει στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού μετά το Copa Africa.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί.