Πέρασαν και από τον Βόλο οι Παίδες του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» για ακόμα ένα παιχνίδι ξεκίνησαν δυνατά και είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ νωρίς, κάτι που τελικά έκαναν στο 20ό λεπτό, όταν ο Κοτρομαγιάς είδε την κίνηση του Τσαβούρογλου και εκείνος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-1 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Τάσου Πάντου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 50′ διπλασίασε τα τέρματα της με τον Κοτρομαγιά να κάνει το 0-2.
Το τελικό 0-3 για τον Ολυμπιακό διαμόρφωσε στο 70′ ο Κυριακού με όμορφο τελείωμα.
Βόλος (Κ. Γακιάς): Παψαράς, Νίνος, Αναστασόπουλος, Τσούνης, Δημητριάδης, Οικονόμου, Βαγγέλης, Τσιλιγκίρης, Πουρτσίδης, Δαλματζής, Πρίφτης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Πάντος): Ζαρακάς, Τζεβελέκος, Τσαμπέλης, Βιδάλης, Σιδηρόπουλος, Μούτας (66′ Τοκάκης), Βασιλόπουλος (52′ Κυριακού), Σαϊτάνης (52′ Τζόλης), Τσαβούρογλου (58′ Μερεμετσάκης), Κοτρομαγιάς (58′ Αθανασόπουλος).