Ανάκληση της άδειας λειτουργίας στο γήπεδο της Ελλάς Σύρου

Στην ανάκληση της προσωρινής άδειας λειτουργίας του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου στη θέση Ποσειδωνία 1, στη Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026, η απόφαση ελήφθη έπειτα από κατάρρευση τμήματος του στεγάστρου των κερκίδων του γηπέδου, που σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2026. Το περιστατικό δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των θεατών, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Με την απόφαση ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 523/16-1-2025 προσωρινή άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, η οποία είχε χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 1.155 θέσεων καθημένων θεατών.

Η ισχύς της ανάκλησης παραμένει μέχρι να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος καταλληλότητας των εγκαταστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης, στις τεχνικές υπηρεσίες, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων, στον ΕΠΟ, καθώς και στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου.

Αναλυτικά:

«ΘΕΜΑ: Ανάκληση της προσωρινής άδειας λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης ομάδας Γ1 στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου στη θέση Ποσειδωνίας 1 της Δ.Ε. Ερμούπολης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εν όψει του ότι κατά την θεομηνία της 21ης Ιανουαρίου 2026, κατέρρευσε τμήμα του στεγάστρου των κερκίδων του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και προς αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου που θα θέσει σε κίνδυνο της ασφάλεια των θεατών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 523/16/1/2025 ΑΔΑ: 9ΡΖ57ΛΞ-ΤΡΧ προσωρινής άδειας λειτουργίας Αθλητικής εγκατάστασης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου στη θέση Ποσειδωνίας 1 της Δ.Ε. Ερμούπολης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με δυναμικότητα 1.155 θέσεων καθημένων θεατών.

Η παρούσα ισχύει έως την επανεξέταση του γηπέδου και εγκαταστάσεων αυτού από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων σύμφωνα με το άρθρο 56Γ του Ν.2725/1999 (Α’121), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει».