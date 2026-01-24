Συνεχίζονται οι προετοιμασίες της Λυών ενόψει ΠΑΟΚ - Αλλαγή χλοοτάπητα στο Groupama Stadium

Η Λυών προχώρησε σε αλλαγή χλοοτάπητα στο Groupama Stadium ενόψει του αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ (29/1 22:00).

Τόσο ο Δικέφαλος όσο και οι Γάλλοι, έχοντας εξασφαλίσει τους πρωταρχικούς τους στόχους στη φετινή League Phase, προετοιμάζονται με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία ενόψει της «αυλαίας» του ενιαίου ομίλου, η οποία θα κρίνει και την τελική κατάταξη.

Οι άνθρωποι της Λυών προχώρησαν ενόψει (και) του αγώνα με τον ΠΑΟΚ σε αλλαγή χλοοτάπητα στο Groupama Stadium, με τη διαδικασία να περιλαμβάνει την πλήρη αφαίρεση του παλιού χλοοτάπητα και την τοποθέτηση νέου, υβριδικού τάπητα τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος φημίζεται για την ανθεκτικότητά του και την εξαιρετική αποστράγγιση.

«Θέλουμε τα πάντα να είναι στην εντέλεια για μια τέτοια ευρωπαϊκή βραδιά. Ο αγωνιστικός χώρος είναι η βιτρίνα μας και οφείλει να είναι αντάξιος της ιστορίας της Λυών και της σημασίας του αγώνα με τον ΠΑΟΚ», σχολίασαν χαρακτηριστικά οι Γάλλοι, οι οποίοι συνεχίζουν πυρετωδώς τις προετοιμασίες τους, καθώς το παιχνίδι με τον Δικέφαλο απέχει πλέον πέντε ημέρες.