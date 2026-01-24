Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία για Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός προχωρά στις συζητήσεις για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε.

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Ο 23χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ αρέσει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και σε όλους στο λιμάνι και πλέον αναζητείται η φόρμουλα για την απόκτησή του. Κι αυτό γιατί έχει ρήτρα αποδέσμευσης 20 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν μπορεί να δώσει η ελληνική ομάδα.

Ο Λουίζ εμφανίζεται θετικός στο να μετακομίσει στους Πειραιώτες, από τη στιγμή που ναυάγησε η μετακίνησή του στην Μπενφίκα. Η Ρίο Άβε απέρριψε την πρόταση για 12+3 εκατ. ευρώ των Λουζιτανών και όλα δείχνουν πως τελικά θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, ο Αντρέ Λουίζ αναμένεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της Ρίο Άβε στο ματς με τη Νασιονάλ και τη Δευτέρα θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Ολυμπιακός θα τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, διατηρώντας οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του.