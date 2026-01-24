Όταν οι θρύλοι γίνονται 40...

Θρύλος ετών 40 ή αλλιώς Αντρέ Βιεϊρίνια - Ο Πορτογάλος legend του ΠΑΟΚ έχει σήμερα (24/1) γενέθλια συμπληρώνοντας το 40ο έτος της ζωής του.

Τα χρόνια μπορεί να περνάνε, όμως η προσφορά και η «σφραγίδα» που άφησε ο Πορτογάλος τα τελευταία 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, έμεινε και θα μείνει για πάντα «χαραγμένη στις σκέψεις και την καρδιά των απανταχού ΠΑΟΚτσήδων.

Αναμνήσεις που δεν μετριούνται σε τρόπαια, με την πρώτη θητεία να μην συνδυάζεται με κάποιον τίτλο, όμως το «ασπρόμαυρο μικρόβιο» είχε μπει. Η Βόλφσμπουργκ έμοιαζε με ενδιάμεσο σταθμό, πριν επιστρέψει στο... λιμάνι του. Στον αγαπημένο του ΠΑΟΚ.

Και επέστρεψε για να κατακτήσει τίτλους και να αποτελέσει σύμβολο για μία ολόκληρη γενιά. Το πρώτο έγινε αμέσως. Την πρώτη χρονιά μέσα στο ΟΑΚΑ ο αρχηγός το σήκωσε. Το πρώτο του «ασπρόμαυρο» τρόπαιο.

Και ήταν να μην γίνει η αρχή. Δύο πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα με την ομάδα που έμελλε να του αλλάξει τη ζωή. Και έμελλε αυτός να αλλάξει τη ζωή πολλών ΠΑΟΚτσήδων.

Το όνομά του ηχούσε στον ουρανό της Τούμπας συχνά, πολύ συχνά, με τις δύο τελευταίες σεζόν να αιωρείται η σκέψη του... Last Dance. Ένα Last Dance που δύσκολα θα μπορούσε να ονειρευτεί ο ίδιος.

Ήταν 7 Μαίου του 2025, όταν ο Αντρέ πήρε τη δύσκολη απόφαση. Μία απόφαση που συγκλόνισε αλλά ήταν αναμενόμενη. Να κρεμάσει τα παπούτσια του στο τέλος της σεζόν.

Λίγα 24ωρα μετά η αξέχαστη βραδιά. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς όλοι σκεφτόντουσαν το μετά. Τα δάκρυα, τις αναμνήσεις που τους χάρισε ο Πορτογάλος που έγινε Έλληνας.

Δεν θα μπορούσε να λείψει ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε και τον έφερε στην Τούμπα. Ο Φερνάντο Σάντος αφίχθη στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα είναι γνωστά.

Αποθέωση, δάκρυα και «Οεοεοε Βειϊρίνια» από 28,000 και πλέον φίλους του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στις εξέδρες της Τούμπας για μία τελευταία παράσταση.

Ένα αντίο που δεν ήταν αντίο αλλά εις το επανειδείν, με τον Αντρέ να μένει σπίτι του αλλά να φοράει τα... επίσημα και να στέκεται πλέον στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Χρόνια Πολλά Αντρέ!